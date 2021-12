Brasileiros compartilham experiências no projeto Sem Fio

As noites animadas de Berlim, o estilo de vida corrido de quem mora em Tóquio e as variedades linguísticas de Barcelona possuem algo em comum. Essas singularidades são temas de vídeos do projeto colaborativo Sem Fio, que reúne registros de jovens brasileiros sobre o cotidiano das cidades onde vivem nos quatro-cantos do mundo.

O olhar sagaz desses brazucas capta aspectos de outras culturas que muitas vezes passam despercebidos por quem vai a turismo. Nos vídeos, eles dão dicas sobre assuntos como vida noturna, comida e eventos.

"Um tema tão aberto como noite em Berlim, por exemplo, possibilita que a gente faça diversos vídeos. São coisas básicas que todo mundo quer saber quando vai para outro país. A gente tenta abranger tudo, pensando em quem quer passar férias e em quem quer ficar mais tempo", afirma Denis von Brasche, criador do projeto.

Morando na capital alemã desde 2010, inicialmente ele convidou os amigos que viviam no exterior e colocou os primeiros vídeos no ar em 2012. No final do ano passado, o Sem Fio ganhou nova temporada, com nove colaboradores fixos em cidades como Estocolmo, Paris, Nova York, Madri e Toronto, dentre outras.

"Mais alguns estão ensaiando entrar. Morar fora é uma experiência muito rica. Você descobre muita coisa, e é legal poder compartilhar", diz o jornalista paulistano, de 31 anos.

Curiosidades

Em Tóquio, uma das coisas que chamaram a atenção da publicitária Priscila Koshimura, 29, foram as comidas prontas das lojas de conveniência. As kombinis (como esses lugares são conhecidos em japonês) vendem quase tudo, até embalagens com um ovo cozido.

"Estando no Japão, é muito fácil ir para o lado do bizarro. Mas não queria continuar estereotipando o país, como muitos meios fazem. Penso em assuntos que tenham a ver com a cultura e o estilo de vida, que sejam úteis pra quem pensa em vir pra cá, ou curiosidades para aqueles que têm interesse em saber mais sobre o país", diz.

Ela indica o aprendizado da língua como parte da preparação para a viagem. "No caso de quem visita, já é ótimo aprender algumas expressões básicas, como 'desculpa', 'com licença' e 'obrigado'. Para quem vem morar, aprender a língua abre mais oportunidades, permite sair do mundo 'ocidental' em Tóquio e explorar mais a cultura local".

O que mais surpreende a também publicitária Thaís Renzi, 27, em Londres, é o modo inglês de ser. "Eles são muito gentis, gostam muito de puxar assunto, sempre têm um comentário bem-humorado. È bem aquilo que a gente vê em filmes de época. Eles conservam esse jeito até hoje, menos quando estão muito bêbados!", diz.

Em seus vídeos, ela tenta fugir do lugar-comum e mostrar um lado da cidade que os turistas não vão. "A dica é: deixe-se perder no centro de Londres. Tem muito lugar escondido que você só encontra se não se prender a roteiros". Ponderando o alto custo de vida, Thaís não tem receio de sugerir: "Venha sem medo. Londres vale o investimento".

O bom humor de Sarah Sioli, 31, fez com que a gerente de marketing apresentasse em um de seus vídeos o idioma catalão de um jeito diferente. Na percepção dela, a língua falada em Barcelona (Espanha) se parece com o linguajar do Mussum (aquele do "forevis").

Enquanto fazia mestrado na capital da Catalunha, ela adotou um novo hábito: o ciclismo. "Barcelona tem ciclovia em tudo quanto é canto. Alugue uma bike e explore a cidade! Dá para conhecer mais lugares durante a viagem e é muito gostoso pedalar por aqui. Quase não uso transporte público".

Frio para brasileiro

A qualidade de vida e segurança de Toronto (Canadá) foram fatores decisivos para a soteropolitana Juliana Valente na hora de escolher onde estudar fora. Ao chegar lá, a multiculturalidade do país encantou a jovem de 28 anos.

"Pode-se dizer que a metade da população nasceu fora do Canadá. Aqui são falados mais de 140 idiomas e dialetos. É possível conhecer diversas culturas sem sair do lugar".

A diferença de tempertatura, no entanto, é o que pesa na adaptação de quem se muda para o país. "Eu nunca tinha visto neve e muito menos sabia o que um frio de -20°C significava. Aqui, as estações do ano são bem definidas ao extremo. Verão é muito quente, inverno é muito frio", conta a baiana, que publicará o primeiro vídeo no Sem Fio no final deste mês.

Por isso, Juliana alerta: "Não venha no inverno (risos)!. É lindo ver a neve caindo, a paisagem é muito bonita, mas o frio não é nada confortável para quem não está acostumado. Nessas temperaturas, não é aconselhável ficar na rua por muito tempo, o que, para o turista, não é uma boa opção".

O frio também perpassa as dicas de Eduardo Costa para quem quiser conhecer Estocolmo, na Suécia. "Venham na primavera ou no verão! Fora o fato de ser mais quentinho, a cidade muda muito. É mais bonita e vibrante se comparada com os meses de frio e neve", diz.

Confira alguns vídeos:

Verena Paranhos Brasileiros compartilham experiências no projeto Sem Fio

Verena Paranhos Brasileiros compartilham experiências no projeto Sem Fio

Verena Paranhos Brasileiros compartilham experiências no projeto Sem Fio

adblock ativo