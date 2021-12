Brasileira Débora Lyra fica fora da final do Miss Universo 2010

A candidata brasileira ao título de Miss Universo 2010, Débora Lyra, ficou fora da final do concurso logo na primeira etapa do evento, que acontece nesta segunda-feira, 23, em Las Vegas. Apesar da grande torcida, a capixaba não foi uma das escolhidas para ficar entre as 15 semi-finalistas ao título de mulher mais bela do mundo.





