Brasil comemora o centenário de Luiz Gonzaga

No dia 13 de dezembro de 1912, uma sexta-feira, nascia em Exu (PE) o segundo dos nove filhos do casal Januário José dos Santos e Ana Batista de Jesus, que, na pia batismal da igreja matriz da cidade recebeu o nome de Luiz Gonzaga Nascimento.

Com apenas 8 anos de idade, ele substitui um sanfoneiro em festa tradicional na Fazenda Caiçara, no Araripe, Exu, a pedido de amigos do pai. Canta e toca a noite inteira e, pela primeira vez, recebe o que hoje se chamaria cachê. O dinheiro, 20 mil réis, "amolece" o espírito da mãe, que não o queria sanfoneiro.

A partir daí, os convites para animar festas - ou sambas, como se dizia na época - tornam-se frequentes. Antes mesmo de completar 16 anos, Luiz de Januário, Lula ou Luiz Gonzaga já é nome conhecido no Araripe e em toda a redondeza, como Canoa Brava, Viração, Bodocó e Rancharia.

Um século depois, muitas são as histórias que seus companheiros têm para contar desse homem que fez o povo brasileiro conhecer a dureza da vida no sertão, mas também levou muita alegria com sua sanfona para todo o país.

Internet - O Google homenageou o sanfoneiro com um doodle (marca do buscador) especial. Ao clicar na imagem, aparecem uma seleção de páginas sobre Luiz Gonzaga.

Nas redes sociais, fãs e artistas homenagearam o rei do Baião. "Salve o mestre Luiz Gonzaga. Um dos seus grandes legados foi espalhar a cultura nordestina pelo país, mostra", postou o cantor Wesley, da banda de forró Garota Safada. Carlinhos Brown utilizou o Twitter para lembrar, com um vídeo, da apresentação dele ao lado da Neojibá cantando Asa Branca.

