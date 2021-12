'Bota a Cara no Sol' é aposta do É o Tchan para o verão

O É o Tchan lançou nesta sexta-feira, 18, a canção "Bota a Cara no Sol". A canção, composta por J. Telles, Leonardo Scavuzzi e Iramaia Santos, fala sobre a importância da autoestima da mulher independente. A coreografia será ensinada nos próximos shows do grupo.

<AUDIO ID=1562079/>

"É uma canção que fizemos com todo o fervor que o verão nos oferece. Ela é a cara do verão e demos uma pitada de melodia e de harmonia muito rica para ela ficar bem carnavalesca, bem alegre, bem a cara do Tchan.", explicou Beto Jamaica.

"Compadre" Washington está satisfeito com o resultado final da música. "É uma canção que é a cara do Tchan. Muito alegre, para cima bem alto astral e esperamos que os nossos fãs gostem e que coloquem muito a cara para o sol nesse verão", disse.

Bota a cara no sol

(Letra & música): J. Telles, Leonardo Scavuzzi e Iramaia Santos.

Sua beleza incomparável, é difícil encontrar

Quero ver tua autoestima e você se balançar

Seja gordinha ou magrinha

Na pegada de se apaixonar

Eu gosto muito

O que é bonito é pra se mostrar

Tira a armadura que esconde a silhueta do seu corpo

Não fique dando bola para opinião dos outros

E por nada nesse mundo não deixe de ser você

Faça sempre aquilo que dá vontade de fazer

Saia da sombra mostre o seu melhor...

Bota a cara no Sol

Ó, ó... Bota a cara no Sol

Saia da sombra mostre o seu melhor...

Bota a cara no Sol

Ó, ó... Bota a cara no Sol

Esculhambambou, esculhambambou

Esculham, bam, bam, bambou...

Pele na cor do pecado, você abalou

Saia da sombra mostre o seu melhor...

