"Boogie Oogie" tem ação promocional em shopping

O Shopping Piedade recebe até esta quarta-feira, 6, uma ação que pretende aproximar os telespectadores baianos da história e do cenário da nova novela das 18 horas da Globo, "Boogie Oogie".

No local, uma minidiscoteca tocará hits dos anos 70 e 80. As pessoas que estiverem no shopping também poderão se caracterizar com adereços e acessórios da época, além de participar de aulões de dança nos horários das 11, 15 e 17 horas.

