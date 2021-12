Bono Vox é operado com urgência em Munique

O cantor do grupo irlandês U2, Bono Vox, foi operado hoje da coluna com urgência em um hospital de Munique, como consequência de uma lesão sofrida durante os preparativos de sua nova turnê de 2010, o que deve obrigar o grupo a adiar sua atuação inaugural em Salt Lake City (Estados Unidos).







O porta-voz do U2, Paul McGuinness, informou o adiamento do show através

do site da banda, U2.com. Ele também expressou sua confiança de que a

apresentação, prevista para o dia 3 de junho, será realizada mais tarde.

No entanto, ele não precisou uma data.







McGuinness ressaltou, além disso, que os médicos que atenderam o cantor,

que acaba de completar 50 anos, são os doutores Jörg Tonn e Müller

Wohlfahrt, ambos especialistas em ortopedia e neurologia.







Bono deve passar alguns dias no hospital de Munique, cujo nome não foi

especificado, para depois ser transferido para Irlanda onde ficará em

repouso.







Assim que o cantor se restabelecer a banda irá informar as consequências

da internação para a turnê.











