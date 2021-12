Bono é submetido a cirurgia de emergência e turnê é adiada

O vocalista da banda U2, Bono, foi submetido a uma cirurgia de emergência nas costas em um hospital de Munique, na Alemanha, depois de se machucar durante os preparativos para a próxima etapa da turnê mundial da banda, cuja data de início foi adiada.



O cantor irlandês de 50 anos vinha se preparando para a etapa norte-americana da turnê mundial "360º", prevista para começar em Salt Lake City em 3 de junho, segundo comunicado divulgado inicialmente à Reuters.





Um longo período de interrupção poderia prejudicar ambos os fãs e a Live Nation, grande responsável pela organização da turnê, a promoção da banda e direitos digitais e de marca.



Paul McGuinness, gerente da banda há muitos anos, sugeriu que o incidente poderia causar mais adiamentos. "Lamentamos estar criando um inconveniente para os fãs", disse ele em mensagem de áudio. "Faremos planos para reagendar essas datas o mais rápido possível."



"Obviamente, tem atrapalhado a nossa equipe. Temos mais de 400 pessoas em Salt Lake City. Alguns foram mandados para casa enquanto elaboramos um novo plano."



Repouso - Um porta-voz de Bono disse que o cantor foi internado em uma unidade especializada em neurocirurgia em um hospital de Munique. "Ele passará os próximos dias no hospital e então voltará para casa para se recuperar", acrescentou. "Uma vez que sua condição melhore, um comunicado será divulgado sobre o impacto nas datas futuras da turnê."



Depois de Salt lake City, o U2 está programado para tocar em Anaheim nos dias 6 e 7 de junho, depois em Denver em 12 de junho e Oakland no dia 16 do mesmo mês.



A turnê de 2009 arrecadou 109 milhões de dólares, segundo o periódico musical Billboard. A turnê "360 Degree", que recebeu o nome por causa do gigantesco palco circular que será rodeado pelos fãs, deve ser a turnê mais lucrativa da história.



De acordo com alguns critérios, o U2, com sucessos como "Sunday Bloody Sunday" e "Where the Streets Have No Name", é a banda de maior sucesso do mundo. Ela já vendeu mais de 150 milhões de discos, segundo estimativas não oficiais.

