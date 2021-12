Boninho diz que reality Hipertensão terá dois gays

Há menos de uma semana da estreia do reality show 'Hipertensão', o diretor Boninho andou adiantando algumas informações sobre a atração no seu Twitter. Sem fazer rodeios, ele contou que dois dos participantes da atração são gays.







“Ah! Tem no mínimo dois gays no Hiper!!!! Mas dessa vez estão no armário!”, escreveu Boninho no microblog. Em seguida, ele comentou que para finalizar a produção só faltava "ter o último papo com os participantes antes de começar o jogo".









