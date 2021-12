Boninho diz que BBB 11 terá paredão surpresa nesta sexta

A 11ª edição do Big Brother Brasil está mesmo cheio de surpresas. Nesta quarta-feira, 26, Boninho contou no Twitter que a casa terá um paredão surpresa nesta sexta e que dois confinados, ao invés de um, deixarão o programa. Na verdade, a ideia é que um casal deverá deixar a casa dando lugar para uma nova dupla. Segundo o diretor do programa, os novatos já entram com imunidade para o paredão na semana seguinte.









