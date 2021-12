Depois de causarem polêmica com o "Quadradinho de 8", o Bonde da Maravilhas volta à boca do povo. Dessa vez com a música "Novo Movimento". A ousadia da coreografia já viralizou na internet. "São sempre danças que chamam a atenção e agitam. Por isso o sucesso", afirmam as integrantes do grupo formado pelas meninas Taysa Lopes, Karoliny Carvalho, Thamirys Chandra, Katlyn Silva e Gabrielle Silva.

E elas não estão exagerando. Prova disso são as apresentações lotadas, inclusive no Nordeste. "É a quinta vez que vamos nos apresentar na Bahia, essa terra que amamos. Somos apaixonadas por Salvador, além do mais, somos muito bem recebidas por aqui", elogia Thaysa Lopes.

Para conferir essa animação, a maratona de shows das meninas começa nesta sexta-feira, 11, à meia-noite, no Cyber Music, no Pau Miúdo. Em seguida, se apresentam na The Best Beach, Ribeira, à 1h30 da manhã, e no Espaço GMP, em Dias D'Avila, às 3h. Os ingressos custam R$ 30.

Edielle Caroline Bonde das Maravilhas está de volta à Bahia

