Bon Jovi faz show da turnê The Circle em SP

A banda Bon Jovi não pisa em palcos da América do Sul há 15 anos. Na sua última passagem por aqui, o líder John Francis Bongiovi - ou só Jon Bon Jovi -, tinha 32 anos. Estava no auge da sua performance física e vocal. A banda liderava as paradas do Reino Unido e da Europa, com o disco "These Days". Com um cartucho cheio de hits e muito bem preparado, o Bon Jovi tocou em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

