Bon Jovi fará show no Estádio Morumbi em outubro

Está confirmado que o show de Bon Jovi em São Paulo será realizado no Estádio do Morumbi. Segundo informações veiculadas nesta terça-feira, 6, na coluna de Mônica Bergamo, publicada na Folha de S. Paulo, os responsáveis pela turnê do cantor garantiram que a apresentação acontecerá no espaço esportivo no dia 8 de outubro.





A turnê mundial The Circles começou em fevereiro, com um espetáculo em Seatle, Estados Unidos. No total, o conjunto deve fazer 135 shows em 30 países. A previsão é que a divulgação do novo trabalho tenha duração de dois anos.

