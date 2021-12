Bola em campo, cultura na cidade

No estádio, bola no campo (e na rede do adversário, de preferência). Nos outros cantos da cidade, arte. Esta é a ideia do projeto Cultura em Campo, que aproveita a Copa das Confederações para fazer festa em Salvador.

Ao todo, o projeto contempla mais de 120 eventos relacionados às mais diversas formas e expressões artísticas, como música, teatro, dança e literatura, além de manifestações da cultura popular.

Dentre os artistas que se apresentarão no Cultura em Campo estão Gilberto Gil, Margareth Menezes, Karina Buhr, BaianaSystem, Neojiba, Márcia Castro, Anelis Assumpção e Curumin.

Nesta quitna-feira, 13, o cantor Gilberto Gil abriu a programação com o show Concerto de Cordas & Máquinas de Ritmo, que acontece nesta sexta, 14 , também, no Teatro Castro Alves. Na apresentação, que começa às 21 horas, Gil canta com a Orquestra Sinfônica da Bahia. Os ingressos, que custavam a R$ 1, se esgotaram horas depois da abertura das vendas.

Dentro do projeto Cultura em Campo, o TCA abriga ainda o Encontro das Culturas Negras, na próxima terça; no dia 21, é a vez do espetáculo Baião de Nóis homenagear o rei do baião Luiz Gonzaga; e nos dias 26 e 27, o espetáculo A Quem Possa Interessar apresenta a coreografia criada especialmente para o Balé do TCA por Henrique Rodovalho, com trilha sonora interpretada pela cantora paulista Badi Assad.

Nos dias 28 e 29, às 21 horas, o projeto recebe, no TCA, o encontro entre o Neojiba e a Orkestra Rumpilezz, com participação especial da cantora Margareth Menezes.

Mais TCA

A sala do Coro, o vão livre e o entorno do Teatro Castro Alves também serão utilizados pelo projeto Cultura em Campo. Nos dias 17, 18, 21, 25, 26, 27, 28 e 29, a Sala do Coro recebe, sempre às 20 horas, diversos espetáculos teatrais baianos, entre eles Namíbia, Não! (28), Siré Obá - A Festa do Rei (25) e Sebastião (26).

Ao longo deste mês, no vão livre do TCA, às 18h30, serão feitas apresentações de grupos circenses, como O Mágico Dimmys (26), O Circo de Soleinildo (21) e Maçaroca - Investigações Gambiárricas (27).

No entorno do TCA, entre 16 e 18 horas, haverá a apresentação de A Alma Encantada do Beco (27), Colapso (18) e Ah, Se Eu Fosse Marilyn e Butô de Bêbado Não Tem Dono, estas últimas no dia 29.

MAM

No Museu de Arte Moderna (Mam), estão programadas atividades que relacionam futebol e arte, como mesas-redondas para o público infantil, entre os dias 14 e 29. Uma mostra de filmes também está programada para esta sexta-feira, 14, e o dia 21, às 15 horas, com produções como Fluminense Campeão, Vasco Dinamite! e A Era Zico no Flamengo, todas dentro da mostra Canal 100 no MAM. No dia 21, o diretor do evento, Alexandre Niemeyer, conversa com o público a partir das 15h30.

Na segunda, o futebol fica ainda mais presente na programação: o Gia realiza uma partida de futebol, batizada de Baba da Ladeira, na ladeira da Conceição da Praia. Há outra partida, na quarta, na ladeira do MAM. Ambas, às 14h30.

O MAM sediará MAM Bahia: Outras Sonoridades, no qual os jogos do Brasil serão transmitidos, seguidos de apresentação de artistas e bandas, como Dão & A Caravana Black (16), Baiana System (23) e Lazzo Matumbi e Márcia Castro, no dia 30.

Também estão programadas atividades em outros espaços da cidade: Palacete das Artes, Solar do Ferrão, Centro Cultural Plataforma, Cine Teatro Solar Boa Vista e Espaço Xisto Bahia são alguns dos que participam do projeto Cultura em Campo. A programação completa está no site www.cultura.ba.gov.br.

