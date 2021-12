Bobbi Kristina Brown será enterrada ao lado de sua mãe Whitney Houston

Bobbi Kristina Brown será enterrada ainda nesta semana ao lado da mãe, Whitney Houston, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, segundo informações do site TMZ. A jovem morreu aos 22 anos neste domingo, 26, no hospital Peachtree Christian, em Duluth, na Georgia. O médico legista afirma ter todas as informações necessárias para determinar a causa da morte. Resultados preliminares não apontam sinais de crime.

Bobbi Kristina estava hospitalizada desde 31 de janeiro, quando foi encontrada inconsciente na banheira de casa em Atlanta, no estado da Geórgia, sudeste dos Estados Unidos. Equipes de emergência conseguiram reanimá-la, mas sua atividade cerebral foi muito afetada. Um relatório inicial da polícia citou afogamento.

Sem ter acordado do coma, a garota foi levada, em março, a um centro de reabilitação. Em junho, diante da situação crítica, a família optou por transferi-la para um hospital para doentes terminais, onde ela vinha recebendo tratamentos paliativos.

