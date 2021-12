Bob Dylan vai expor novos quadros sobre o Brasil em Copenhague

O legendário músico americano Bob Dylan, um aficcionado também da pintura, apresentará sua nova coleção "Brazil Series" pela primeira vez em Copenhague, em setembro, anunciou nesta segunda-feira o museu dinamarquês Statens Museum for Kunst. A coleção, que compreende cerca de 40 telas pintadas em acrílico e oito desenhos, será apresentada de 4 de setembro a 30 de janeiro de 2011 no maior museu da Dinamarca.

"É uma coleção que jamais foi exposta, que foi feita para o Statens Museum for Kunst entre 2009 e o primeiro trimestre de 2010", indicou à AFP o curador-chefe do museu, Kaspar Monrad.



"Estes quadros mostram paisagens da vida cotidiana na cidades, as favelas e o campo do Brasil, para onde Bob Dylan viajou em várias oportunidades", acrescentou. "Também há quadros dramáticos sobre amores infelizes, ajustes de conta mafiosos e outras cenas que mostram o fascínio do artista pela diversidade desse país", enfatizou.



"O estilo Dylan é inspirado no realismo americano do início do século XX e nas afinidades profundas com pintores do século passado como o Matisse dos anos 1920", segundo Monrad.



O museu dinamarquês entrou em contato com o agente de Bob Dylan no final de 2008 para pedir ao artista uma nova coleção de pinturas, afirmou. "Visitei o Statens Museum for Kunst, que é impressionante, e foi uma surpresa para mim quando me pediram para criar obras especificamente para este museu", enfatizou Bob Dylan em um comunicado publicado pela galeria.



"Foi uma grande honra e um desafio muito apaixonante", acrescentou, explicando que escolheu o Brasil como tema da exposição porque esteve no país várias vezes e porque gosta muito de seu ambiente.



O astro americano da música folk, de 68 anos, expôs sua coleção anterior, "Drawn Blank Series", na Alemanha, em 2007, e no Reino Unido, em 2008.

