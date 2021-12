Bob Dylan lançará 15 inéditas em coletânea de demos

Os fãs de Bob Dylan poderão ouvir 15 canções inéditas do cantor em "The Bootleg Series Volume 9 - The Witmark Demos", uma coletânea de 47 músicas gravadas entre 1962 e 1964 e que serão lançadas comercialmente pela primeira vez.



O álbum estará disponível para venda a partir de 19 de outubro. Algumas das inéditas são "Ballad for a Friend", "Guess I'm Doing Fine", "Long Ago Far Away" e "The Death of Emmett Till". Ao lado destas 15 músicas, estarão clássicos como "Blowin' In the Wind" e "Mr. Tambourine Man".

