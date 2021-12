Bob Dylan lança 'cover' de Frank Sinatra

Bob Dylan divulgou surpreendentemente nesta terça-feira em sua página na Internet uma versão "cover" da celebrada canção de Frank Sinatra, "Full Moon and Empty Arms", alimentando expectativas de que possa lançar um álbum este ano.

O americano de 72 anos, que chega à Europa no mês que vem com a turnê "Never Ending Tour", também publicou uma foto do que parece ser a capa de um álbum com o nome de "Shadows in the Night".

O canto de Sinatra em "Full Moon and Empty Arms" é sustituído pela célebre voz baixa e ligeiramente rouca de Dylan, nesta versão do hit de 1945 escrito por Buddy Kaye e Ted Mossman.

O porta-voz de Dylan não respondeu ao pedido da AFP por mais detalhes, mas revelou à revista Rolling Stone: "Esta música faz realmente parte de um futuro álbum que sairá este ano".

O desenho da capa do álbum que aparece em sua página na web imita o estilo do legendário selo da gravadora de jazz Blue Note, indicou a revista.

A rádio pública NPR especulou que as pistas sugerem que o próximo álbum será composto por "covers" de músicas clássicas, uma homenagem que Dylan, famoso por hits como "The Times They are a-Changin'", já fez com clássicos do folk, quando em 1992 lançou "Good As I've Been To You", e, em 1993, "World Gone Wrong".

Dylan, que tem uma longa carreira com 11 prêmios Grammy -- um deles em homenagem à sua excelência--, completa 73 anos no dia 24 de maio.

CLIQUE AQUI para ouvir a canção

