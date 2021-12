Bob Dylan lança em 20 de maio o disco Fallen Angel, seu segundo álbum composto somente por interpretações das músicas de Frank Sinatra. Depois de liberar sua versão de Melancholy Mood, agora ele solta uma releitura de All The Way, balada gravada por Sinatra em 1957.

