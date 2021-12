Boato sobre morte deixa dançarina Rosiane Pinheiro assustada

Uma brincadeira de muito mau gosto perturbou o dia do grupo de pagode Gang do Samba e da dançarina Rosiane Pinheiro. No início da tarde desta quarta-feira, 7, alguns sites de notícias e canais de TV publicaram que Rosiane teria morrido em um acidente de carro na BR-101, voltando de um show no município de Santo Antônio de Jesus. Além da dançarina, também estariam no carro o produtor e ex-marido de Rosiane, Adan Nascimento, e seu atual namorado, o músico Alan da Mata. A informação teria sido divulgada por uma suposta agência de notícias, a Agência Santo Antônio News por, por e-mail.

adblock ativo