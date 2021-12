Boate promove concurso de fantasias em Salvador; Sabrina Sato será jurada

Um concurso de fantasias, em comemoração ao Halloween (celebrado no dia 31 de outubro), irá movimentar o bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na noite desta sexta-feira, 13, data considerada como um dia de azar por algumas pessoas.

O evento será promovido pela boate XYZ e contará com as apresentações dos DJ's Erich Gutmann, Ana Julietag, Boss in Drama, Ella Beats e Telefunksoul. O júri ficará por conta de celebridades como Sabrina Sato, Gominho, Hugo Gloss, Pietro Baltazar, John Drops e outros artistas.

O vencedor da competição ganhará um final de semana em um hotel, a partir de março de 2018, além de um jantar com acompanhante e R$ 300 em consumo na boate.

Quem ficar em segundo lugar ganhará um tratamento estético, R$ 100 em compras em um loja, um jantar com acompanhante e R$ 200 em consumo na boate. Já quem ficar em terceiro lugar terá direito a um jantar romântico e R$ 100 em consumo na boate.

Os ingressos para o evento custam R$ 30 e podem ser adquiridos no local ou no site do Sympla.

adblock ativo