Boate Pink Elephant chega a Salvador em julho

Nova casa vai funcionar no Hotel Pestana

Salvador vai ganhar uma franquia da boate nova-iorquina Pink Elephant. A casa vai ocupar o espaço onde hoje funciona o Club Ego, no Hotel Pestana Rio Vermelho, e será inaugurada em julho próximo. À frente da empreitada baiana está Rodrigo Palhares, que reuniu um time de sócios endinheirados para bancar o empreendimento. Reduto dos jovens milionários paulistanos, a Pink Elephant está em expansão no Brasil. Além de São Paulo e Salvador, a Pink deve aportar no Rio e Recife. As negociações aqui vêm sendo mantidas em segredo, mas a coluna apurou que o anúncio oficial será feito por Palhares e os donos da marca no Brasil, Paulo Veloso e Thiago Mansur, dia 18, durante a festa Ministry of Sound, no Barra Hall. Estima-se que o negócio ultrapassa a casa dos R$ 4 milhões.

No limite

Impressionante a ausência do poder público estadual na área da segurança pública. O fechamento da doceria Viva Gula, na Barra, esta semana, em função de dois assaltos seguidos, nos faz pensar que chegamos ao limite. Até quando teremos que apelar unicamente a Deus para ir e vir com segurança nessa cidade? Para que servem os elevados impostos que pagamos? Ficam as perguntas.

Gil e Juca: noite de autógrafos na Bahia

Gilberto Gil e Juca Ferreira aterrissam em Salvador no próximo dia 14 para lançar o livro Cultura pela Palavra - Coletânea de Artigos, Entrevistas e Discursos dos Ministros da Cultura 2003-2010, editado pela Versa. A noite de autógrafos, marcada para as 19h, na Livraria Cultura do Shopping Salvador, deve movimentar o métier político local. Os dois foram ministros de Lula.

Adeus Armani

Michelle Nasser já devolveu ao Salvador Shopping a loja que abrigava a Armani Exchange. Conforme anunciado em primeira mão pela coluna, a marca que integra o grupo italiano Giorgio Armani encerrou sua operação no Brasil.

Coleção Police

Por falar na Ellus, a marca lança a coleção de inverno Police, com festança para convidados no Zen Thai, no Rio Vermelho, no próximo dia 16, às 22h, com som do DJ Ariel Freitas.

Mais espaço para as grifes

Ticiano Santana vai levar o showroom das marcas Ellus, 2nd Floor, Tommy Hilfiger e Richards para Ondina, a partir de julho. Ele e a sócia Isana Oliveira querem mais espaço para expor as marcas

Mino Carta lança O Brasil, na Cultura

O jornalista Mino Carta autografa no dia 13, às 19 horas, na Livraria Cultura do Salvador Shopping, o romance O Brasil. Após lançamento, ele participará de um debate com os leitores

Verão de Vitorino

Vitorino Campos vai apresentar sua coleção de verão 2014 aos compradores, entre os dias 14 e 29, no Contemporâneo Showroom, no bairro dos Jardins, em São Paulo. Já tem empresário disputando convite.

Renovação

A Mega Madeira, no Caminho das Árvores, inaugura novo showroom no dia 8, às 19h, com uma mostra assinada por sete arquitetos. Marcos Renê traz novidades com móveis em madeira de demolição.

Desfile beneficente

A consultora de moda e estilo Tininha Viana está à frente da produção do desfile que a Associação Parceiros do Abrigo (APA) promove hoje, às 17h, no Palácio do Abrigo D. Pedro ll, no bairro da Boa Viagem.

Arandas reforça parceria com Natura

Sucesso total a ação de marketing da Natura com o Desafio Kaiak, no Salvador Shopping. O feito coube a Arandas Marketing Boutique, pilotada por Sheila Arandas , autora de outros cases de sucesso para a marca, como o Natura Musical.

Duas linhas

Ná Ozzetti

Faz shows de 22 a 26, na

Caixa Cultural, às 20h

Marcela Bellas

Canta com Daniel Cohen, no Pelourinho, no dia 10, às 21h



Bailinho de Boteco

Amanhã, a partir das 15h, no bar Seu Boteco, na Pituba

Toquinho

Show homenageia Vinicius, dia 11, 19h, Shopping Paralela

Carlinhos Brown

Recebe hoje, na Flórida, o Lifetime Achievement Award

