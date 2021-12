Boate ocupa lugar da Off e aposta em novo conceito na Barra

Do off para o on. Assim é a proposta da nova boate que será inaugurada na Barra em 22 de agosto, no mesmo dia em que está prevista a entrega da nova orla do bairro. Antes, dia 21, haverá uma prévia para os profissionais da imprensa.

O espaço, que ganha o nome de Club On Music Bar e ocupará a antiga Off Club, além de agradar aos clientes terá que superar o estigma do local que, nos últimos anos, ficou com fama de que "nada dá certo", como aconteceu com a última fase da própria Off e da boate Amsterdã Pop, que ficou por lá por pouquíssimos meses.

Para isso, a casa já nasce com um novo conceito, apostando em ter uma boate com uma área integrada para dançar e outra para comer. Mas não qualquer alimento. Lá, será servido sushi. A ideia se inspira, em parte, na concepção já utilizada em casas como o Twist Pub, no Rio Vermelho, e o Bar Lounge Santo Graal e o Municipal, ambos na Pituba.

Com o intuito de reforçar esta ideia para uma boate, o espaço testará um projeto-piloto abrindo mais cedo, por volta das 22h, para que os clientes possam usufruir desta área interna, que ficará na parte antigamente reservada ao camarote do local, na parte superior. Por volta das 23h30, será a festa da música eletrônica tomar conta da boate. E, para isso, os donos prometem trazer o melhor da e-music, além de apostar em lives eletrônicos, pocket shows, stand up, matinês e noites temáticas.

Mas as novidades não param por aí. Os proprietários da casa também são estreantes no ramo das boates. À frente, digamos, do designer e do trato com os clientes, Taise Saimon, conhecida como Sereia, vem de outro segmento - o das festas fechadas e de casamentos e da experiência da época que foi dona restaurante - e quer inovar nesta nova empreitada. Junto com ela, o marido Bruno Saimon, também novato na área.

Apesar disso, Sereia contou que acredita que a experiência que tem nestes outros segmentos ajudará a dar uma nova cara à boate. "Pensamos minuciosamente em cada detalhe, aproveitando nosso conhecimento destas festas para apresentar uma proposta nova", disse ela.

Para ajudá-los, os empresários contam com a consultoria de Márcia Franco, ex-proprietária das boates Off Club e da Hox, que funcionava no Rio Vermelho. Ela fica responsável por mostrar o funcionamento de uma boate, além de ajudar na capacitação dos funcionários. "Márcia tem uma experiência neste segmento e está nos assessorando", afirmou Sereia.

Com relação ao público, a empresária já disse que a casa será alternativa, mas não esconde que tem o público gay como público-alvo. "A boate é para todos. Não vamos aceitar nenhuma forma de preconceito. Então, quem curte boa música pode ir, mas nosso alvo maior são os LGBTs", contou.

Boate On ficar no lugar da antiga Off Club (Foto: Thiago Teixeira | Ag. ATARDE | 11.07.2010)

