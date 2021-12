Boate Amsterdam tem inauguração na Barra adiada para dia 25

A inauguração da nova sede da boate Amsterdam Pop Club, que agora ocupará o local da Off Club, na Barra, será no dia 25, e não mais nesta sexta-feira, 18. A mudança da data, segundo José Augusto Vasconcelos - que assume a casa ao lado de André Gagliano -, ocorre devido às mudanças estruturais que estão sendo executadas no espaço. "Estamos melhorando a iluminação e mudando a decoração do ambiente, que terá um tom mais leve e claro", afirmou o empresário.

Ele acrescenta que pensa em ampliar a boate no futuro. "Pensamos em criar no terraço um ambiente aberto e aconchegante", disse. Dentro ainda da proposta de decoração, José Augusto antecipa que a boate terá elemento do Urban Arts, assinado por Lucas Paixão. Já a iluminação está sob a responsabilidade de Lonardi Doná. Ele foi quem projetou a iluminação da San Sebastian.

Com relação ao público, o empresário afirma que continuará investindo no público jovem. "Não vamos continuar apostando no público que frequenta a casa no Largo dos Aflitos", salienta. Apesar de continuar na boate, a empresária Márcia Franco não irá interferir na gestão do espaço. "A gerência da casa será nossa", afirma José Augusto, que é um dos donos da San Sebastian.

