Boa Praça reúne moda e gastronomia neste fim de semana

O projeto Boa Praça realiza neste fim de semana, 28 e 29, uma programação gratuita na Praça Nossa Senhora de Assunção, na Pituba, que reúne música, moda e gastronomia. A feira acontece das 11h às 19h, no sábado, e das 9h às 19h, no domingo.

A nova temporada de verão, com curadoria do chef Vinícius Figueira, contará com shows de Batifun, Adelmo Casé, Supervoltz e Superfly, além de roda de choro e forró. O público infantil também terá a oportunidade de assistir ao espetáculo Chapeuzinho Vermelho, com o grupo Stripulia, e apreciar cantigas de roda cantadas pelo grupo Espaço Musical.

Confira a programação completa:

Sábado

13h Forró do meio dia com gel barbosa

16h Chapeuzinho Vermelho com o grupo Stripulia

17h Supervoltz

18h Batifun

Domingo

9h30 Eureka

13h Roda de Choro com Elisa Goritsky

16h Somos todos criança. Cantigas de Roda com o Grupo Espaço Musical

17h Superfly

18h Adelmo Casé

adblock ativo