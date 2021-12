Blog desvenda segredos da comida simples do dia a dia

Um cheirinho de alho refogado, cebola frita, manjericão. Verdade seja dita: a boa comida conquista primeiro o olfato, ainda no caminho da mesa. A história que chega ao fim quando a boca descobre os sabores, entretanto, começa bem antes, na cozinha. E, embora muita gente se assuste com as infinitas possibilidades do lugar, há quem garanta que cozinhar está ao alcance de todos. Basta querer.

Foi seguindo a crença de Gusteau, da animação Ratatouille, que as baianas radicadas em São Paulo Emília e Roberta Simões criaram, há cinco meses, o blog Segredos da Tia Emília (www.segredosdatiaemilia.com.br). No desenho, o chef de cozinha repetia que "qualquer um pode cozinhar", o que incluía o protagonista, o ratinho Remy, que aprende a arte culinária por meio das receitas de Gusteau.

Na vida real, é Roberta quem recebe os ensinamentos, as receitas e as dicas da mãe. A filha cozinha sob a supervisão de Emília, e, depois de gravado, o passo a passo das receitas vai para o blog. As fotos publicadas chegam ao leitor sem tratamento, elas garantem, exatamente para dar o maior realismo possível ao resultado final. Nada de Instagram nem Photoshop. "É, para não restarem dúvidas, a gente mostra como ficou mesmo, sem manipulação digital. Os livros às vezes são difíceis e vagos, e os vídeos ajudam a não deixar nenhum aspecto da receita sem ser esclarecido", confirma a publicitária Roberta, 26 anos.

Ela conta que nunca tinha cozinhado até o blog surgir, e tudo começou com uma vontade incontrolável de comer bolo de chocolate.

"Eu tinha ganhado uma câmera e decidi filmar enquanto fazia. Mandei para uns amigos e o pessoal curtiu muito, aí decidimos fazer o blog", conta Roberta, que agora garante que vai muito além do bolo. "Tô ótima na cozinha, nem acredito quando vejo os vídeos. Mas se eu consigo, qualquer um consegue. Nosso objetivo é fazer comida caseira, gostosa, ao alcance de qualquer pessoa".

Dentre as receitas que mais gosta de fazer, estão o nhoque e o bife à milanesa. O campeão de acessos do site, entretanto, é o bolo de limão siciliano: "Temos uma seção do site chamada Colocando em Prática, na qual as pessoas mandam fotos das receitas feitas. O bolo é a grande estrela, junto com o filé na manteiga", Roberta diz.

Além das receitas, o blog investe também em dicas de como arrumar mesas para festas e jantares especiais, e dá ideias interessantes, como o vasinho de pimentão, que, acompanhado de flores e folhas, se transforma num singelo arranjo para a decoração da mesa.

Emília Simões conta que entrou pela primeira vez na cozinha de casa ainda na infância, e nunca mais saiu. "Comecei a ajudar Hilda, que cozinhava lá em casa, e ficava por perto olhando tudo o que ela fazia. Passei a cozinhar de fato depois que me casei, e sempre gostei de comida simples, caseira. Meu pai também cozinhava muito bem", revela.



Suas receitas preferidas são as que envolvem filé-mignon, mas o favoritismo é dividido com as tortas doces às quais se dedicou por cinco anos para ajudar no sustento da casa. Na hora de eleger a melhor comida preparada pela filha Roberta, Emília não consegue se decidir: "Ela é excelente aluna, aprende tudo tão fácil e rápido e é bem mais delicada na cozinha do que eu", derrete-se a mãe.

