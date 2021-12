Blocos afro abrem Novembro Negro no TCA

Mês emblemático da luta pelos direitos da população negra, o Novembro Negro terá sua abertura oficial nesta sexta-feira, 1º, às 19h, no Teatro Castro Alves (TCA). O evento tem como atração principal o Bando de Teatro Olodum, com o espetáculo "Tempos Negros: a legítima viagem".

Com participações especiais de Majur, Ilê Aiyê, Olodum, Malê Debalê, Bankoma, Os Negões, Banda Erê e Banda Didá. As apresentações serão antecedidas por intervenções artísticas no foyer do TCA.

Ao longo do mês de novembro são realizadas diversas atividades na Bahia, tendo como ponto alto o 20 de novembro, instituído como o Dia Nacional da Consciência Negra. A programação do mês pode ser acessada no site da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi).

adblock ativo