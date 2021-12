Bloco Olodum vai desfilar sem cordas no Campo Grande

Apresentando o tema "Brasil mostra tua cara! Sou Olodum, quem tu és?", o bloco Olodum vai desfilar sem cordas na terça-feira de Carnaval, 9 de fevereiro, no circuito Osmar (Campo Grande). O bloco ainda vai desfilar outros dois dias, sexta-feira, 5, e domingo, 7, mas com abadás custando R$ 380 e R$ 400, respectivamente.

O Olodum vai apresentar a história do povo negro e do legado civilizatório que consolidou e aprofundou as raízes do Brasil. Os Deuses, as divindades, as tribos, as nações africanas, as religiosidades, as lideranças negras brasileiras, africanas e da diáspora, são componentes da cultura e da formação do Brasil.

