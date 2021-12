Bloco "Me Beija que eu Sou Cineasta" traz Otto para Salvador

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

O Bloco “Me Beija que Eu Sou Cineasta”, que surgiu há seis anos no Rio de Janeiro, este ano também estará em Salvador. Na capital baiana, o bloco será comandado pelo cantor Otto e percorrerá as ruas do bairro do Rio Vermelho, durante a Festa de Yemanjá, no dia 2 de fevereiro.



A concentração do bloco será as 11h, no Espaço Cultural Casa da Mãe, em frente à Igreja de Yemanjá. A camisa custa R$ 50 e inclui um feijoada, duas cervejas em lata e picolé Capelinha de sobremesa. A feijoada é assinada por Stella Maris, cantora e proprietaria do espaço.

| Serviço |

Otto - Bloco Me Beija que eu Sou Cineasta - Festa de Yemanjá

Onde: Casa da Mãe - Rio Vermelho

Quando: Dia 2 de fevereiro, a partir das 11h

Quanto: R$ 50 (camisa + feijoada + 2 latas de cerveja + 1 picolé capelinha)

Vendas: Casa da Mãe - Rua Guedes Cabral, 81, Rio Vermelho

Mais informações: (71) 3017-9041 / (71) 8816-4560 - Luzia Moraes



adblock ativo