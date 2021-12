Bloco De Hoje a Oito promove ressaca de Carnaval neste domingo

Tradicional na festa de Momo, o bloco De Hoje a Oito realiza, neste domingo, 10, uma 'ressaca de Carnaval', na Igreja do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador.

A comemoração acontece a partir das 17h. Os ingressos estão à venda através do site Sympla e custam R$20.

A decisão do bloco sair nas ruas do bairro Santo Antônia Além do Carmo foi tomado após impasses com questões de segurança e infraestrutura.

