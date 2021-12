Bloco Alvorada inicia preparativos do Carnaval com tradicional caruru

O bloco Alvorada inicia os preparativos do Carnaval de Salvador 2019 com o tradicional caruru, lançamento do tema e samba no próximo sábado, 20, a partir das 16h.

A festa será realizada na Casa de Angola, localizada na praça dos Veteranos, na Barroquinha. O ingresso custa R$ 10 (preço único) e será vendido no local.

As atrações são os grupos Relicário, Negros de Fé e integrantes da ala de canto da agremiação. Na ocasião, os associados poderão garantir a sua fantasia do ano que vem com promoção.

