Bloco Alvorada inicia comemoração dos 45 anos com caruru e samba

O bloco de samba Alvorada inicia a comemoração dos seus 45 anos de fundação com caruru e samba no próximo sábado, 14, na praça Tereza Batista, no Pelourinho (Centro Histórico de Salvador), a partir das 17h.

Entre as atrações musicais estarão Lu Santana e os grupos Fora da Mídia, Negros de Fé, Partido Popular, com participações de Arnaldo Rafael e Valdélio França. A entrada custa R$ 10.

O evento abre também as atividades do Carnaval 2020, com o lançamento do tema do próximo desfile na folia, além da Exposição Matriz Africana que reúne gastronomia, música, dança e artesanato.

'Samba raiz'

Criado em 1975, por jovens estudantes do Colégio Severino Vieira, o bloco é um dos patrimônios culturais da Bahia e o mais antigo bloco de samba a desfilar na folia baiana.

Como o primeiro bloco dedicado exclusivamente ao samba, desde 1975 tem contribuído para a permanência do ritmo na programação do Carnaval, além de estimular o surgimento de outras agremiações.

adblock ativo