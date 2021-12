Bloco Alvorada inicia Carnaval 2018 com samba e caruru

Neste sábado, 21, a partir das 16h, o bloco Alvorada dá início aos preparativos da folia do próximo ano com o tradicional caruru, lançamento do tema, além da exposição Pilares de Matriz Africana.

O evento que reúne gastronomia, música, dança e artesanato será na Casa de Angola, localizada na Praça dos Veteranos, na Barroquinha, em Salvador. O ingresso custa R$ 10 (preço único) e será vendido na entrada da festa.

Agradecendo o ano de atividades que passou e renovando as energias para a próxima temporada até o desfile na Sexta-feira de Carnaval em 2018, o ensaio promete muito samba. E animação será embalada com atrações da ala de canto do bloco como Valdélio França, Negros de Fé, Relicário Samba Meu e Marco Poca Olho.

Sambistas vão animar a festa neste sábado​

Fantasia à venda

Além de curtir muita música, os associados poderão garantir a fantasia para o próximo ano com promoção. A vestimenta já está à venda nos balcões de ingressos de todos os shoppings. Os interessados também encontram o Alvorada na internet pelo site www.alvorada.org.br. Mais informações: 3322 3684 ou 3321 3675.

