Bloco afro Malê Debalê homenageará Gilberto Gil no Carnaval

O bloco afro Malê Debalê anunciou na quarta-feira, 31, que terá como tema o "Refavela" no Carnaval de Salvador, em comemoração aos 40 anos de história. O tema, em homenagem ao cantor e compositor Gilberto Gil, trará uma releitura das músicas do álbum de 1977. A coletiva de lançamento do tema será na Faculdade Unijorge, no próximo dia 22.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o presidente Cláudio Araujo revelou que a escolha do tema veio da ideia de homenagear uma personalidade negra ligada à cultura afro-brasileira. "Concluímos que Gilberto Gil, sem sombra de dúvidas, seria o artista que iria congregar melhor a ideia deste tema", contou Cláudio, explicando que entre a vasta obra musical do cantor, o "Refavela" se destacou como um grande "guarda-chuva" capaz de reunir elementos rítmicos do samba, dos afoxés, blocos afros e ligados à religiosidade, sem perder de vista o contemporâneo.

O álbum "Refavela", de Gil, foi produzido após a participação do artista no 2º Festival Mundial de Arte e Cultura Negra, em 1977, na Nigéria. O contato com artistas afrodescendentes da diáspora negra foi uma das influências de Gil, resultando na sonoridade afrobeat e juju, originárias de países da África. Além disso, o álbum reúne também outras referências de ritmos negros, como o funk americano, o reggae, os blocos afro baianos Ilê Aiyê e Filhos de Gandhy, e do Movimento Black Rio.

"Refavelar, por assim dizer, é Recontar uma África em seu passado, presente, e que se projeta para o futuro. Refavelar é também Recontar a história das favelas, morros e ocupações nos grandes centros urbanos, uma vez que são territórios de grande presença negra, e que vivem o dilema entre a violência e a sobrevivência, entre o crime e a esperança. Refavelar é Recontar a história de homens e mulheres negras nos quilombos, nas aldeias, nos subúrbios, nas ilhas e nos diversões rincões", explicou Cláudio, enfatizando sobre a importância do tema para os 40 anos do Malê Debalê.

O presidente também destacou que a parceria do bloco afro com o espaço acadêmico é uma "quebra de paradigma", já que a aproximação do acadêmico com o popular já era de grande interesse do bloco desde a gestão anterior. Cláudio ainda revelou que, no lançamento do tema, estarão apresentando a agenda pré-carnavalesca do Malê Debalê, envolvendo ensaios e shows em praças da cidade de Salvador.

No que diz respeito às expectativas para o Carnaval 2020 e a celebração dos 40 anos do bloco afro, o presidente espera intensificar a parceria Malê Debalê-Unijorge. "Para o Carnaval, acreditamos que daremos mais um passo no sentido do fortalecimento da Marca “Malê”, no cenário artístico-cultural da nossa cidade, fazendo com que o Carnaval 2020 figure como uma grande vitrine para o mundo", pontuou.

No Carnaval 2020, o Malê Debalê estará expondo releituras musicais ao lado de Gilberto Gil, em sintonia com o balé do Malê Debalê. "O maior balé do mundo", finalizou o presidente do bloco.

