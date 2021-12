Black Eyed Peas supera Willow Smith e assume topo da parada britânica

O grupo Black Eyed Peas assumiu o topo das paradas na Inglaterra no domingo, 12, impedindo Willow Smith, filha do ator Will Smith, de tornar-se uma das mais jovens campeãs das paradas da história britânica.





"The Time (Dirty Bit)" subiu cinco posições e deu à banda americana de hip-hop sua quinta música campeã de paradas na Inglaterra, segundo a Empresa Oficial de Paradas.



Isso significa que Willow, que tem 10 anos de idade, ficou em segundo lugar com sua primeira música, "Whip My Hair", enquanto Ellie Goulding estava em terceiro com sua versão da música "Your Song", de Elton John.



A diva do pop Rihanna ficou com as duas colocações seguintes. A colaboração dela com o rapper Drake, "What's My Name", ficou em quarto e "Only Girl In The World", em quinto.



