Black Eyed Peas faz shows em Salvador e outras oito cidades no Brasil

O Black Eyed Peas fará shows em Salvador e mais oito cidades brasileiras neste ano para apresentar a turnê "The E.N.D. World Tour 2010". O grupo norte-americano, que já esteve no país em 2006 com a turnê "Monkey Business", confirmou a informação nesta quinta-feira, 05. A banda estará no Brasil entre 15 de outubro e 4 de novembro. Na capital baiana, o show será no dia 19 de outubro.

adblock ativo