Black Eyed Peas faz mais um show em Salvador

>>Clique aqui e veja o roteiro de música



>> Qual a melhor forma de se divertir em Salvador? Deixe a sua dica aqui



>> Quer concorrer a convites para o show? Clique aqui e participe da promoção da Atarde FM!



Black Eyed Peas fará mais uma apresentação em Salvador neste mês. Além do show no dia 19 no Parque de Exposições, alguns integrantes do grupo norte-americano participarão da After Party, festa oficial pós o show, no mesmo dia. Os nomes dos integrantes da banda que estarão presentes não foram divulgados. O evento contará ainda com a Banda You e a participação do DJ Set.



A festa tem capacidade para comportar cerca de 1.500 pessoas e será realizada no Unique Eventos, no bairro do Caminho das Árvores. Os ingressos já estão à venda. Os bilhetes individuais custam R$ 400 e podem ser adquiridos na loja The Black Eyed Peas, no Shopping Iguatemi ou pelo site www.livepass.com.br.



Existe a possibilidade ainda de pagar um preço maior e obter ingressos para as duas apresentações, com valores de R$ 550,00 (Passaporte After Party + Camarote Salvador), R$ 670,00 (Passaporte After Party + Camarote Salvador) e R$ 750,00 (Passaporte After Party + Espaço Golden).



A apresentação do The Black Eyed Peas na capital baiana, que conta com abertura da Timbalada, integra a turnê mundial do mais novo trabalho do grupo, intitulado “The Energy Never Dies” (THE E.N.D). A banda estará no Brasil entre 15 de outubro e 4 de novembro e fará shows em mais oito cidades.



Além de Salvador, os espetáculos serão realizados em Fortaleza, Recife, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis e São Paulo. Nesta última cidade, a banda terá como convidado especial o DJ David Guetta, produtor da música do Black Eyed Peas "I Gotta Feeling".



A turnê será iniciada por Fortaleza, no Ceará Music Festival, no dia 15 de outubro. O encerramento acontecerá no Estádio do Morumbi, em São Paulo, em 4 de novembro. O cantor Will.i.am afirmou, em 2009, que a banda faria um filme em 3D a partir das apresentações realizadas em cidades da América do Sul.



| Serviço |



After Party

Quando: 19 de outubro, às 23h50

Onde: Unique Eventos, no Caminho das Árvores

Quanto: R$ 400,00 (valor individual) e R$ 550,00, R$ 670,00 e R$ 750,00 (Valores do After Party com os ingressos do show no Parque de Exposições)

adblock ativo