Black Eyed Peas estreia em Fortaleza turnê pelo País

O tempo esteve formidável, mormaço de praia com ventinho. Mas, na contramão da meteorologia, teve chuva de papel picado, chuva de lasers, chuva de batidas supersônicas graves nos ouvidos, chuva de bailarinas na passarela, chuva de elogios ao Brasil e até chuva de calcinha atirada da plateia. A estreia da turnê do grupo Black Eyed Peas no Brasil, na sexta à noite, na Praia de Iracema, em Fortaleza, foi um show de precisão tecnológica e de entretenimento leve, calculado, milimetricamente coreografado. Tecnologicamente, é como se fosse um cruzamento de um show de Kanye West com Madonna - reúne o delírio operístico do primeiro com as engenhocas que fundem a dança orgânica com a dança eletrônica da segunda. Nesta terça, a banda faz show em Salvador, no Parque de Exposições.

É a maior turnê de um artista internacional (no topo) no Brasil, com 9 capitais no roteiro e 300 mil ingressos vendidos. Detalhe: não se trata de um artista decadente. Eles estão no auge, são provavelmente a banda de maior sucesso nos Estados Unidos atualmente. Chegam ao Morumbi no dia 4 de novembro. No meio do show, após elogios às "bundas" brasileiras, à ginga nativa, aos nobres sentimentos nacionais, o líder dos Black Eyed Peas, Will.i.am (um gênio da produção, diga-se), chegou a prometer que vai morar aqui um dia.

