Bilhetes de show do Martagão são trocados a partir de quarta

Os ingressos para o show em prol do Hospital Martagão Gesteira comprados online poderão ser trocados pelos bilhetes impressos a partir desta quarta-feira, 16. O show beneficente será realizado por Ivete Sangalo com a Orquestra Juvenil da Bahia, do programa Neojiba, no dia 18 de dezembro, às 19h30.

A retirada dos ingressos poderá ser feita na Arena Fonte Nova das 14h às 20h, na quarta e quinta-feira (dias 16 e 17) e das 10h às 22h, na sexta (dia 18).

As entradas, com valor de R$ 25, são vendidas online ou em lojas no piso L2 do Salvador Shopping, nos balcões TicketMix e A Tarde dos shoppings da Bahia, Barra, Paralela, Salvador Norte e Salvador Shopping. Além do Pida, no shopping Piedade, Line Bilheteria (Shopping da Bahia), Academia Villa Forma (Rio Vermelho) e Hospital da Criança (Feira de Santana).

Show

A apresentação de Ivete terá repertório composto por canções de Caetano Veloso e Gilberto Gil em homenagem aos 50 anos de carreira dos dois artistas. As participações serão feitas por Carlinhos Brown, Cláudia Leitte e Preta Gil.

O ator Luis Miranda abrirá a noite com esquetes da peça '7 Conto', com três dos personagens centrais, em formato exclusivo para o evento.

