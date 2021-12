Biergarten entra no clima do Carnaval neste domingo

A edição deste domingo, 29, do Biergarten será no clima carnavalesco. A festa, que acontece no Trapiche Barnabé, Comércio, começa a partir das 15h, com o o Microtrio e o Bailinho do Faustão e os Mongas, além do DJ El Cabong. Os ingressos custam R$ 35 e podem ser comprados no Sympla, no Rhoncus Pub e na bilheteria do evento.

Em meio a confetes e serpentinas, o Biergarten será o ponto de encontro de uma turma descolada que aproveitará a festa para degustar mais de 20 rótulos cervejas. A Brahma Extra é uma das atrações do evento, mas quem for ao Biergarten também poderá conhecer as premiadas Wäls e Colorado, além de toda a linha craft da Bohemia, e as baianas Inocente e Estrela Tricolor.

adblock ativo