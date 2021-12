Biel é acusado de assediar repórter em coletiva: 'Se te pego, te quebro no meio'

O cantor Biel é acusado de ter assediado uma repórter do portal IG. Segundo o relato da jornalista, que preferiu não se identificar, o artista a constrangeu em vários momentos durante uma coletiva de imprensa que ele concedia em São Paulo na sede dos estúdios da Warner Music, com quem tem contrato. Biel teria dito no diálogo que, se "pegasse" a repórter, ele a "quebraria no meio" e que ela era "gostosinha".

De acordo com o próprio portal IG, o episódio ocorreu em maio, durante entrevista para divulgação do novo CD do cantor. "Estou lutando para poder fazer o meu trabalho e esse tipo de coisa não acontecer mais, pelo direito de ser respeitada", disse a jornalista ao site em que trabalha. Ela fez Boletim de Ocorrência na 1ª Delegacia da Mulher de São Paulo e Biel já inclusive teria prestado depoimento sobre o caso. Provas de vídeo e áudio foram usadas como anexo, de acordo com o relato.

Editora-executiva do IG, Patrícia Moraes deu mais detalhes da situação. Segundo ela, a ficha da repórter só caiu quando ela estava no carro para ir embora do local onde a entrevista aconteceu. "Após o depoimento, a delegada Giovanna Valenti disse que tudo batia com um caso de assédio sexual", disse Patrícia. A assessoria de imprensa da Polícia Civil não atendeu às ligações do E+, do jornal O Estado de S. Paulo, para comentar o caso.

Patrícia imagina que sua jornalista foi escolhida por Biel porque estava sozinha na coletiva, já que veículos televisivos mandam equipes que incluem repórteres, produtores, técnicos para operar câmeras, entre outros. Ao contrário, a jovem foi desacompanhada. "Desde que aconteceu, nós a apoiamos e não quisemos que isso passasse batido", afirmou a editora.

Trechos. Abaixo algumas passagens do ocorrido:

A repórter de 21 anos diz em um momento ter a mesma idade do artista, que retruca: "Idade não significa nada. Se te pego, te quebro no meio".

A repórter pediu para Biel comentar frases comuns que aparecem relacionadas a ele no Google. Uma delas é a pergunta se "Biel é bi(ssexual)". Ele responde: "Por quê? Você quer que eu te mostre com atos e ações?". Em seguida: "E eu sou heterossexual. Eu gosto é de boceta".

Biel teria entregado o celular à repórter durante uma ligação e pedido que ela atendesse. A jornalista o fez e disse que o artista não poderia atender porque estava em uma entrevista. Ao pegar o telefone de novo, Biel é acusado de chamá-la de "cuzona" e, depois, em uma conversa de vídeo com o mesmo amigo que fizera a ligação, o cantor disse: "Mano, que ramelona essa mina, mas dá um desconto porque ela é gostosinha".

Quando a repórter perguntou se Biel dava selinho em fãs, ele respondeu: "Sim, você quer que eu te dê um (selinho)?".

Outro lado

Procurada pelo E+, a assessora de imprensa de Biel disse que pretende se posicionar sobre o ocorrido ainda nesta sexta-feira, 3. Ela alega que não acompanhou o episódio porque a coletiva foi dada na sede da Warner, portanto eram representantes da empresa que o estavam acompanhando.

