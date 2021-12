Biblioteca realiza curso de Libras no Pelourinho

Para celebrar o Dia Nacional do Surdo e a Luta pela Inclusão, a Biblioteca Anísio Teixeira (BAT), no Pelourinho, vai realizar um curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras) no mês de setembro. Com emissão de certificado, a formação se divide em básica e intermediária.

O primeiro módulo ocorre entre 09 e 13, das 08h às 12h e aborda teoria, práticas e noções de Libras. O segundo módulo acontece entre os dias 16 e 20, no mesmo horário, e aborda a linguagem de sinais de maneira mais avançada.

O projeto faz parte do 'Leituras Acessíveis', com a proposta de popularizar a Libras através da aprendizagem, ressaltando a importância da interação e comunicação de pessoas com deficiência auditiva.

