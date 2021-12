Biblioteca Móvel diverte crianças e adultos na Flica

Uma Biblioteca Móvel de Extensão (Bibex) animou a Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) na sexta-feira, 14. A programação envolvia oficinas de recicláveis, apresentação de palhaço e saraus literários e alegrou crianças e adultos na Praça do Cineteatro, onde acontece a programação da Fliquinha.

A diretora da Biblioteca de Extensão, Silvia Cunha, comenta sobre o encantamento das crianças pela leitura. “Estamos disponibilizando um acervo de mil livros, e a gente percebe a alegria da criançada participando de nossas atividades, elas gostam bastante das atividades que envolvem leitura, ficam fascinadas”.

Para Débora Caribé, mãe do pequeno Pedro, de 5 anos, as atividades estimulam as crianças a interagir em com o universo lúdico da literatura. “Eu acho muito valioso, trouxe meu filho e me surpreendi, essas coisas ajudam a levar arte para as crianças, de uma forma leve, gostosa, como uma brincadeira. É bacana, vim visitar a Flica e me encantei com a Fliquinha”.

Além da programação oferecida pela Bibex, o público também pode aproveitar o trabalho de contação de histórias infantis promovido pela Secretaria de Educação.

Na Praça Dois de Julho, está instalado o Cantinho da Leitura, uma das atrações mais procuradas pelas crianças. Todos os interessados no lúdico universo infantil poderão conferir o espaço também até o domingo, 16, quando a Flica será encerrada. A contação de histórias acontece às 9h, 14h e 17h.

