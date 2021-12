Biblioteca da Câmara homenageia Jorge Portugal

A biblioteca da Câmara Municipal passou a ser nomeada como Biblioteca Professor Jorge Portugal após publicação no Diário Oficial do Legislativo municipal desta quarta-feira.

A medida tem o objetivo de homenagear o escritor, compositor e ex-secretário estadual de Cultura (de 2015 a 2017), que morreu no dia 3 de agosto deste ano em decorrência de problemas cardíacos, dois dias antes de completar 64 anos de idade.

Nascido no município de Santo Amaro, em 1956, Jorge Portugal ensinou redação, se envolveu em parcerias com artistas como Raimundo Sodré, Osvaldo Montenegro e Roberto Mendes e foi apresentador do programa Aprovado, criado por ele, em 2001, na Rede Bahia.

Jorge também atuava como escritor, foi articulista do Grupo A TARDE e Conselheiro da Fundação Pierre Verger.

