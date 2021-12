Biblioteca Central comemora 206 anos com projeto "Violão e a Palavra"

O projeto "Violão e a Palavra" – criado em 2016 pelo diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, Zulu Araújo – terá a segunda edição nesta sexta-feira, 12, na Biblioteca Central do Estado da Bahia (BPEB), nos Barris. O evento, que deve a primeira edição em Cacheira (Recôncavo da Bahia), será comemorativo aos 206 anos da BPEB, a mais antiga da América Latina.

Com acesso gratuito, o projeto ao ar livre pretende reunir pessoas que gostam de um papo divertido e animado tendo a relação da palavra com a música como tema. Não à toa, os estudiosos Roberto Mendes – autor de pesquisas sobre etnomusicais da chula e do samba de roda do Recôncavo – e Jorge Portugal – secretário de Cultura do Estado da Bahia e professor de português e literatura – estarão presentes.

"Nossa expectativa é promover um encontro de arte e cultura para os amantes de literatura, leitura e música, que seja ao mesmo tempo debate e aula show”, afirma Zulu, em nota enviada à imprensa.

