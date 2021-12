Bianca Bin tem festa surpresa nos estúdios de "Passione"

Bianca Bin, a estudante Fátima de "Passione", ganhou um bolo surpresa da produção no intervalo das gravações. A atriz fez aniversário nesta sexta-feira, 3, e ganhou os parabéns com direito a bolo de chocolate. Além do abraço das colegas de elenco Vera Holtz e Larissa Maciel, com quem contracenava, e da diretora de núcleo Denise Saraceni, Bianca foi surpreendida pela visita da mãe, Sílvia Bin, para quem ofereceu o primeiro pedaço do bolo.









