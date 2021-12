Beyoncé vai estrelar filme dirigido por Bradley Cooper

Sucesso no meio musical, Beyoncé está se preparando para entrar de cabeça no mundo das telonas e estrelar mais um filme.

De acordo com o jornal "Page Six", a artista irá participar do remake de "Nasce Uma Estrela" ("A star is born"), que marcará o início da carreira do ator Bradley Cooper como diretor de cinema.

Ainda conforme a publicação, as gravações de longa só devem começar no fim de 2016 ou no início de 2017. Ainda não há informações de quando o filme poderá ser lançado.

A presença de Beyoncé nas telonas não é algo novo. A cantora já participou de alguns filmes e até chegou a ser indicada ao Globo de Ouro. Segundo o site US Weekly, ela estaria estudando interpretação a quase um ano.

"Ela está procurando um papel dramático que seja marcante. Quer fazer um filme que seja socialmente relevante à comunidade afro-americana", disse a publicação.

O filme "Nasce Uma Estrela" já teve outras três versões: em 1937, com Janet Gaynor; em 1954, com Judy Garland; e em 1976, com Barbra Streisand. O longa conta a história de amor entre entre uma estrela do cinema que ajuda uma jovem cantora e atriz a ficar famosa. Mas a idade e o alcoolismo prejudicam sua própria carreira.

