Beyoncé usa briga da irmã com Jay-Z em nova música; ouça

Beyoncé usou a briga entre seu marido Jay-Z e sua irmã Solange Knowles para lançar uma música. No remix inédito de "Flawless", em parceria com a rapper Nicki Minaj, canção divulgada em seu site oficial durante o último fim de semana, a cantora cita a briga familiar.

"Claro que às vezes m***** acontecem quando há um bilhão de dólares em um elevador" e "Minha irmã me ensinou a falar o que eu penso, e meu homem faz com que eu me sinta tão bem" são alguns trechos do hit.

Entenda

Em maio, Solange agrediu Jay-Z dentro do elevador no "Met", baile de luxo realizado no Museu de Arte Metropolitana de Nova York. A briga foi gravada pela câmera de segurança e as imagens foram divulgadas por um site americano. Durante o barraco, Beyoncé ficou afastada e não se envolveu fisicamente.

