Beyoncé poderá fazer show extra no Brasil

Os fãs cariocas da cantora pop Beyoncé poderão ter uma nova chance de assistir ao show da musa. Depois que os ingressos para o show do dia 7 de fevereiro esgotaram em apenas cinco dias, as empresas responsáveis pela turnê da cantora no Brasil anunciaram que pode haver a possibilidade de se realizar um show extra na HSBC ARENA, no Rio de Janeiro.





Em São Paulo e na capital baiana, as apresentações da cantora terão a participação de Ivete Sangalo

adblock ativo