Beyoncé pode se apresentar em festa do centenário do Corinthians

Beyoncé pode cantar no evento de comemoração do centenário do Corinthians, em novembro, na Avenida Paulista, em São Paulo. Segundo coluna publicada nesta segunda-feira, 20, no jornal carioca “O Dia”, um dirigente do time teria afirmado que a cantora norte-americana receberia R$ 4 milhões pelo evento.









