Beyoncé lidera indicações ao MTV vídeo Music Awards 2016

Beyoncé é a artista que mais recebeu indicações ao MTV Video Music Awards 2016. Foram 11 no total, incluindo os prêmio de melhor videoclipe, melhor videoclipe feminino e melhor videoclipe pop. A lista completa dos nomeados ao VMA foi divulgada nesta terça-feira, 26.

Outro destaque é a britânica Adele, indicada a oito categorias. David Bowie, que morreu em janeiro, também foi lembrando e concorrerá a quatro prêmios.

A grande disputa da noite, a de vídeo do ano, terá entre os concorrentes Adele (Hello), Beyoncé (Formation), Drake (Hotline Bling), Justin Bieber (Sorry) e Kanye West (Famous).

Maior premiação do videoclipe no mundo, o Video Music Awards 2016 acontece no próximo dia 28 de agosto no Madison Square Garden, em Nova York.

